Keur Massar : trois personnes arrêtées après une intervention de police liée au trafic de chanvre indien

Une opération menée par la brigade de recherches du commissariat de Yeumbeul Comico a abouti à l'interpellation de trois personnes soupçonnées d'être impliquées dans un trafic de chanvre indien à Keur Massar.

Les policiers ont d'abord arrêté un individu en possession de deux cornets de drogue lors d'une patrouille de sécurisation à Boune. Au cours de son audition, il a indiqué s'approvisionner auprès de vendeurs installés dans un secteur connu sous le nom de « Gett gui », situé dans le quartier Darou Missette.

En se rendant sur place, les agents ont surpris deux hommes à bord d'une moto. La fouille a permis de découvrir cinq cornets supplémentaires ainsi qu'une quantité de chanvre indien en vrac.

L'interpellation a toutefois été perturbée lorsque les deux suspects ont refusé de monter dans le véhicule de police. Leurs appels ont attiré plusieurs jeunes du quartier, qui ont encerclé les forces de l'ordre et lancé des pierres. Pour rétablir la situation, les policiers ont effectué des tirs de sommation en l'air. Durant les échauffourées, l'un des suspects s'est blessé à la tête avant d'être pris en charge au centre de santé de Keur Massar.

Au terme de l'opération, les forces de l'ordre ont saisi 250 grammes de chanvre indien ainsi que sept cornets. Placés en garde à vue, les trois mis en cause ont ensuite été déférés devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine pour des faits liés à l'offre et à la cession de chanvre indien, à la rébellion, à l'outrage à agent et à la mise en danger de la vie d'autrui.



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