Kaolack : plusieurs tonnes de produits interdits détruites par la Douane





La Subdivision régionale des douanes de Kaolack, située au centre du pays, a procédé samedi à l’incinération de plusieurs tonnes de marchandises interdites, représentant une valeur globale estimée à près de six milliards de francs CFA, a constaté l’APS.



Les produits détruits comprennent notamment 1,671 tonne de chanvre indien, 5,870 tonnes de médicaments destinés à l’usage humain et vétérinaire, 817 kilogrammes de tabac bas, couramment utilisé par certaines femmes, un important lot d’ecstasy ainsi qu’une quantité de faux billets évaluée à 4,900 milliards de francs CFA.



Ces saisies ont été effectuées entre janvier 2024 et fin novembre 2025, selon le lieutenant-colonel Pierre Sylva, chef de la Subdivision régionale des douanes de Kaolack. L’opération s’est déroulée en présence du gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Wat, ainsi que de plusieurs autorités judiciaires, militaires et paramilitaires. Elle s’inscrit dans le cadre des activités préparatoires à la célébration de la Journée internationale des Douanes, prévue le lundi 26 janvier.



Pour le gouverneur de Kaolack, cette opération illustre clairement l’ampleur des efforts déployés quotidiennement par les services douaniers pour lutter contre l’expansion de l’économie criminelle. Il a souligné que ces résultats confirment le rôle central de la Douane dans le dispositif sécuritaire national.



Selon lui, au-delà de la mobilisation des recettes, la Douane constitue un véritable rempart face aux menaces qui pèsent sur l’économie et la jeunesse du pays. Il a également rappelé que l’ensemble des Forces de défense et de sécurité reste mobilisé pour réprimer toute activité contraire au développement national.



Évoquant le phénomène du faux monnayage, qu’il considère comme un danger réel pour l’économie, le gouverneur a insisté sur la nécessité pour les populations d’en mesurer la gravité. Il a appelé à un accompagnement renforcé des services douaniers, soulignant que leur mission ne se limite pas à la répression, mais inclut aussi la protection et la sécurisation des ressources nationales.



Enfin, l’autorité administrative a invité les citoyens à renforcer leur collaboration avec les Forces de défense et de sécurité, estimant que leur efficacité repose largement sur la qualité du renseignement fourni par les populations, dans un contexte où la région de Kaolack reste exposée à plusieurs défis sécuritaires.

