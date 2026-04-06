Grève des transporteurs : le mouvement se poursuit sans limite faute d’accord

La Fédération des transporteurs routiers du Sénégal a décidé de prolonger sa grève pour une durée indéterminée, à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé. Après plusieurs jours de paralysie du trafic, les discussions n’ont débouché sur aucun compromis.

Au terme d’environ neuf heures de concertation, le président de la fédération, Alassane Ndoye, a indiqué qu’aucune entente n’avait été trouvée. Il a précisé que les revendications portées par les transporteurs, au nombre de dix, sont restées sans réponse satisfaisante. Il a également critiqué l’attitude des autorités, jugée peu favorable à une résolution rapide de la crise.

Malgré cette situation, les responsables du mouvement reconnaissent les difficultés engendrées pour les populations. Ils prévoient de consulter leur base afin de faire le point sur les échanges et de confirmer la poursuite de la mobilisation.

Dans ce contexte de perturbations importantes pour les usagers, les transporteurs appellent à un engagement plus soutenu des autorités afin de trouver une issue à cette crise et rétablir le trafic.