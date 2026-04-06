Menu
L'Actualité au Sénégal

Grève des transporteurs : le mouvement se poursuit sans limite faute d’accord


Rédigé le Lundi 6 Avril 2026 à 12:28 | Lu 123 fois Rédigé par


Les transporteurs sénégalais maintiennent leur grève après l’échec des discussions avec le ministre Yankoba Diémé, sans avancée sur leurs revendications.


Grève des transporteurs : le mouvement se poursuit sans limite faute d’accord

 

La Fédération des transporteurs routiers du Sénégal a décidé de prolonger sa grève pour une durée indéterminée, à l’issue d’une rencontre avec le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé. Après plusieurs jours de paralysie du trafic, les discussions n’ont débouché sur aucun compromis.
Au terme d’environ neuf heures de concertation, le président de la fédération, Alassane Ndoye, a indiqué qu’aucune entente n’avait été trouvée. Il a précisé que les revendications portées par les transporteurs, au nombre de dix, sont restées sans réponse satisfaisante. Il a également critiqué l’attitude des autorités, jugée peu favorable à une résolution rapide de la crise.
Malgré cette situation, les responsables du mouvement reconnaissent les difficultés engendrées pour les populations. Ils prévoient de consulter leur base afin de faire le point sur les échanges et de confirmer la poursuite de la mobilisation.
Dans ce contexte de perturbations importantes pour les usagers, les transporteurs appellent à un engagement plus soutenu des autorités afin de trouver une issue à cette crise et rétablir le trafic.



Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès 2026 : Babacar Diop dévoile un vaste programme culturel autour de la fête nationale

Lat Soukabé Fall - 27/03/2026 - 0 Commentaire
Thiès 2026 : Babacar Diop dévoile un vaste programme culturel autour de la fête nationale
À quelques jours de la célébration de la Fête de l’Indépendance du Sénégal, la ville de Thiès s’illustre par une mobilisation exceptionnelle mêlant patriotisme et effervescence culturelle. Autorités...

Préparatifs du 4 avril à Thiès : le colonel Elhadji Omar Faye rassure sur un dispositif “prêt et maîtrisé”

Lat Soukabé Fall - 27/03/2026 - 0 Commentaire
Préparatifs du 4 avril à Thiès : le colonel Elhadji Omar Faye rassure sur un dispositif “prêt et maîtrisé”
À quelques jours de la célébration de l’indépendance, les préparatifs s’intensifient dans la zone militaire n°7 de Thiès. Le commandant de cette zone stratégique, le colonel Elhadji Omar Faye, est...

Actualités

Concert de clôture du 4 Avril à Thiès : Wally Seck enflamme la Promenade, la sono gâche l’apothéose

- 06/04/2026 - 0 Commentaire
Concert de clôture du 4 Avril à Thiès : Wally Seck enflamme la Promenade, la sono gâche l’apothéose
Annoncé comme le grand bouquet final des festivités du 4 Avril à Thiès, le concert de Wally Ballago Seck a tenu une bonne partie de ses promesses sur le plan artistique. Porté par une foule immense,...

Thiès : un concert de Wally Seck clôture en beauté la fête de l’indépendance

- 06/04/2026 - 0 Commentaire
Thiès : un concert de Wally Seck clôture en beauté la fête de l’indépendance
À Thiès, le concert de Wally Seck a marqué la fin des célébrations du 4 avril dans une ambiance festive et conviviale.   Les festivités de la fête de l’indépendance du Sénégal se sont achevées à...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags