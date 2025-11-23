Foundiougne : 44 personnes interceptées lors d’un départ organisé dans la forêt de Mboro

Menu
Quarante-quatre personnes ont été interceptées dans la forêt de Mboro, près de Félane, alors qu’elles se préparaient à prendre la mer. Une enquête est en cours pour identifier les organisateurs.


Mercredi, les services de gendarmerie ont intercepté 44 personnes dans la forêt de la presqu’île de Mboro, près du village de Félane, dans le département de Foundiougne. L’opération a été menée après un renseignement signalant un regroupement important de personnes prêtes à se diriger vers les côtes.

Alertée à 13 h 50, la brigade territoriale de Foundiougne s’est rendue rapidement sur les lieux. Sur place, les agents ont découvert un groupe composé de 22 ressortissants gambiens, 15 Sénégalais, 3 Nigériens, 3 Bissau-Guinéens et 1 Ivoirien.

D’après les premiers éléments recueillis, un incident s’est produit au moment de la tentative d’embarquement. Un individu aurait été entraîné dans les bolongs à la suite d’une bousculade, faisant craindre une disparition. Les sapeurs-pompiers de Foundiougne sont actuellement mobilisés pour tenter de retrouver cette personne.

Les 44 personnes interceptées ont été conduites à la brigade pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier les responsables présumés de cette tentative de départ organisée.




