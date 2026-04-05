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Fête de l’indépendance à Thiès : l’EPT remporte le prix du meilleur défilé civil


Rédigé le Dimanche 5 Avril 2026 à 19:16 | Lu 83 fois Rédigé par


Les élèves ingénieurs de l’École polytechnique de Thiès ont été distingués pour le meilleur défilé civil lors de la fête de l’indépendance.


Fête de l’indépendance à Thiès : l’EPT remporte le prix du meilleur défilé civil

 

Les élèves ingénieurs de École polytechnique de Thiès se sont illustrés en remportant, samedi, le trophée du meilleur défilé civil à l’occasion de la 66e édition de la fête de l’indépendance organisée à Thiès, selon des informations publiées sur la page officielle de l’établissement.
L’école salue une distinction qu’elle considère comme pleinement méritée, mettant en avant les efforts fournis, la rigueur et l’engagement des élèves, en accord avec sa devise « Sagesse et Devoir ».
Dans la même publication, il est souligné que cette performance s’inscrit dans la continuité des précédents succès de l’établissement lors des défilés de l’indépendance, la nouvelle génération perpétuant ainsi l’héritage de ses prédécesseurs avec détermination.



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