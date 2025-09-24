Menu
Crise de l’eau à Mbacké : une nouvelle rupture plonge la ville dans la pénurie


À Mbacké, de fortes pluies ont provoqué une fuite majeure sur la conduite principale de l’usine de Sadio, entraînant une coupure d’eau généralisée. SEN’EAU annonce des réparations en cours.


Des pluies diluviennes à l’origine de la panne

Une nouvelle crise hydrique secoue la ville de Mbacké, où des milliers d’habitants font face à une coupure totale d’eau potable. Les fortes pluies tombées dans la nuit du 24 au 25 septembre ont provoqué le débordement des bassins de Darou Rahmane et de Pofdy, entraînant l’effondrement d’un mur de rétention et une fuite majeure sur la conduite principale reliant l’usine de Sadio.

SEN’EAU annonce une mobilisation d’urgence

Dans un communiqué, SEN’EAU a confirmé que cette rupture a causé une interruption de la distribution d’eau dans plusieurs quartiers de la commune. L’entreprise précise que des équipes sont déployées pour évaluer les dégâts et effectuer les réparations nécessaires dans les meilleurs délais.

Mesures provisoires

En attendant le rétablissement du réseau, la société a annoncé la remise en service des anciens forages afin d’atténuer la pénurie. Elle a également présenté ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés.

À 13h15, l’eau n’était toujours pas rétablie. Les habitants espèrent un retour rapide à la normale.




