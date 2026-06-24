Coupe du monde 2026 : le Sénégal valide son billet pour les seizièmes de finale



Le Sénégal disputera bien les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Les Lions de la Teranga ont décroché leur qualification grâce à leur large succès face à l’Irak (5-0) et aux résultats favorables enregistrés dans les autres groupes.

Le match nul entre l’Égypte et l’Iran (1-1) a officiellement assuré la présence des hommes de Pape Thiaw au prochain tour. La victoire de l’Espagne contre l’Uruguay dans le groupe H a également contribué à confirmer cette qualification.

Avant même les dernières rencontres de la phase de groupes prévues samedi et dimanche, le Sénégal est désormais certain de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes du tournoi.

Les Lions rejoignent ainsi plusieurs sélections africaines déjà qualifiées pour les seizièmes de finale : la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, l’Égypte, le Ghana, le Maroc et l’Afrique du Sud.

De leur côté, l’Algérie et la République démocratique du Congo, qui doivent encore jouer ce week-end, conservent de bonnes chances d’accéder au tour suivant. La Tunisie est, pour l’instant, la seule nation africaine officiellement éliminée de la compétition.