Cap-Skirring : Démantèlement d’un réseau de prostitution clandestine – 18 femmes interpellées, dont une mineure


Rédigé le Samedi 29 Novembre 2025 à 09:44 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


Alertée par une dénonciation anonyme, la gendarmerie de Cap-Skirring a procédé, il y a cinq jours, à une opération coup de poing dans une zone périphérique du village touristique. Sur place, les éléments ont mis fin aux activités d’un réseau de prostitution clandestine, interpellant dix-huit femmes, majoritairement originaires du Nigeria et de la Sierra Leone.


Parmi elles, une mineure a été immédiatement prise en charge par une structure d’assistance éducative. Les dix-sept autres, toutes en situation irrégulière sur le territoire sénégalais, ont été déférées puis placées sous mandat de dépôt ce jeudi.

L’attention des enquêteurs se focalise particulièrement sur l’une des interpellées, séropositive, poursuivie pour mise en danger de la vie d’autrui. D’après des informations relayées par L’Observateur, cette dernière détenait des antirétroviraux qu’elle prenait afin de réduire les risques de transmission du VIH à ses partenaires. Une précaution insuffisante pour échapper aux poursuites pénales.

Les mis en cause devront répondre devant le tribunal, le 2 décembre prochain, des chefs de séjour irrégulier, prostitution clandestine et absence de carnets sanitaires, des infractions sévèrement sanctionnées par les textes en vigueur.

Cette opération survient seulement quelques jours après le démantèlement d’un autre réseau de traite d’êtres humains dans la même zone, confirmant l’ampleur d’un phénomène persistant dans cette station balnéaire très fréquentée du sud du pays. Les autorités promettent de renforcer la surveillance pour protéger à la fois les résidents, les touristes et les victimes d’exploitation.


Lat Soukabé Fall

