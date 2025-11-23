Cap-Skirring : Démantèlement d’un réseau de prostitution clandestine – 18 femmes interpellées, dont une mineure

Parmi elles, une mineure a été immédiatement prise en charge par une structure d’assistance éducative. Les dix-sept autres, toutes en situation irrégulière sur le territoire sénégalais, ont été déférées puis placées sous mandat de dépôt ce jeudi.



L’attention des enquêteurs se focalise particulièrement sur l’une des interpellées, séropositive, poursuivie pour mise en danger de la vie d’autrui. D’après des informations relayées par L’Observateur, cette dernière détenait des antirétroviraux qu’elle prenait afin de réduire les risques de transmission du VIH à ses partenaires. Une précaution insuffisante pour échapper aux poursuites pénales.



Les mis en cause devront répondre devant le tribunal, le 2 décembre prochain, des chefs de séjour irrégulier, prostitution clandestine et absence de carnets sanitaires, des infractions sévèrement sanctionnées par les textes en vigueur.



Cette opération survient seulement quelques jours après le démantèlement d’un autre réseau de traite d’êtres humains dans la même zone, confirmant l’ampleur d’un phénomène persistant dans cette station balnéaire très fréquentée du sud du pays. Les autorités promettent de renforcer la surveillance pour protéger à la fois les résidents, les touristes et les victimes d’exploitation.