Athlétisme : quatre Sénégalais qualifiés pour les Mondiaux de Tokyo 2025

Louis François Mendy (110 m haies) a obtenu son ticket en réalisant les minima mondiaux. Mamadou Fall Sarr (100 m) s’est qualifié comme premier athlète africain de sa catégorie au classement mondial, après avoir signé cette année un chrono de 10 secondes 3, alors que les minima étaient fixés à 10 secondes.



Saly Sarr (triple saut) et Amath Faye (saut en longueur) rejoignent également la compétition grâce à leur classement mondial.



En revanche, Cheikh Tidiane Diouf, spécialiste du 400 m et demi-finaliste aux Jeux olympiques de Paris 2024, n’a pas réussi à décrocher sa qualification pour ces Mondiaux.



aps

