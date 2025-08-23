Article n°9658

- Al Bouchra : Tél : 33 904 82 31, Cité Lamy/entre Roind Point Concorde et Rond Point Parcelles en face siège free quartier Dioung
- Khadim : Tél ; 33 951 14 78, Marché central à côté d’Intercontinental de Négoce avenue Général De Gaulle
- Serigne Saliou Mbacké : Tél : 33 951 44 53, Face hôpital regional de Thiès
- Stade Lat-Dior : Tél : 33 952 09 99, Face stade Lat-Dior route de Mbour
- Bount Dépôt : Tél : 33 951 39 16, Face SNCS
- Amadou Tall Niang : Tél : 33 951 46 37, Parcelles Assainies Unité 2 face école Modo Kane
Rédigé le Samedi 23 Août 2025 à 15:57 | Lu 39 fois Rédigé par Babacar DIOUF
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
