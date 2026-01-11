Menu
L'Actualité au Sénégal

L’ANACIM annonce l’arrivée d’une houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant dépasser 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises à partir de dimanche.


Alerte météo : une houle dangereuse annoncée sur plusieurs zones côtières du Sénégal

 

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) alerte sur l’arrivée prochaine d’une houle dangereuse de secteur nord-ouest le long d’une partie du littoral sénégalais.

Selon un bulletin transmis à l’APS, cette houle pourrait atteindre ou dépasser une hauteur de 2,5 mètres. Le phénomène est attendu à partir de dimanche à 12 heures.

Les zones concernées sont Dakar, la Grande Côte, située à environ 75 kilomètres, ainsi que la Petite Côte, qui s’étend sur près de 101 kilomètres.

L’ANACIM invite ainsi à la vigilance face à ces conditions maritimes potentiellement dangereuses.




