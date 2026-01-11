Alerte météo : une houle dangereuse annoncée sur plusieurs zones côtières du Sénégal





L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) alerte sur l’arrivée prochaine d’une houle dangereuse de secteur nord-ouest le long d’une partie du littoral sénégalais.



Selon un bulletin transmis à l’APS, cette houle pourrait atteindre ou dépasser une hauteur de 2,5 mètres. Le phénomène est attendu à partir de dimanche à 12 heures.



Les zones concernées sont Dakar, la Grande Côte, située à environ 75 kilomètres, ainsi que la Petite Côte, qui s’étend sur près de 101 kilomètres.



L’ANACIM invite ainsi à la vigilance face à ces conditions maritimes potentiellement dangereuses.

