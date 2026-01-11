Action climatique : Dakar et Abu Dhabi placent l’eau au cœur de leur coopération





Le Sénégal et les Émirats arabes unis ont renouvelé leur engagement commun en faveur de la promotion de l’eau comme composante essentielle de l’action climatique à l’échelle mondiale. Cette orientation a été mise en lumière lors de la visite du président Bassirou Diomaye Faye à Abu Dhabi, en marge de la Abu Dhabi Sustainability Week.



À cette occasion, le chef de l’État sénégalais a pris part à la table ronde des chefs d’État et a prononcé le discours d’ouverture d’un événement parallèle consacré au processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l’Eau. Cette conférence, prévue en 2026, sera coorganisée par le Sénégal et les Émirats arabes unis, illustrant la volonté partagée des deux pays de porter la question de l’eau au plus haut niveau des discussions internationales sur le climat.



Dans son intervention, le président a insisté sur le caractère fondamental de l’eau pour la dignité humaine, la sécurité collective et le développement durable. Il a plaidé pour une intégration effective de la gestion durable des ressources hydriques dans les politiques climatiques mondiales, soulignant qu’aucune réponse crédible aux défis climatiques ne peut faire abstraction de cette dimension.



Le chef de l’État a également mis en avant la convergence de positions entre Dakar et Abu Dhabi, qu’il a présentée comme un indicateur de la solidité des relations bilatérales. Ce partenariat, selon lui, repose sur une ambition commune de traduire les engagements en actions concrètes au bénéfice des populations.



Enfin, le président Bassirou Diomaye Faye a salué l’accueil réservé par Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, ainsi que la qualité des échanges entre les deux délégations, ouvrant la voie à un approfondissement durable de la coopération entre les deux pays.

