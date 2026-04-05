Accident sur l’axe Boulel-Diout Nguel : quatre morts et un blessé

Un accident de la circulation survenu dimanche sur l’axe Boulel-Diout Nguel, dans la région de Kaffrine, a fait quatre victimes mortelles, selon une source sécuritaire.

Le drame implique un véhicule particulier de cinq places, qui roulait en direction de Fass Thiéckène après avoir quitté Touba. Celui-ci est entré en collision avec un camion immobilisé sur la chaussée en raison d’une panne.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Ils ont procédé à l’évacuation des quatre personnes décédées ainsi que d’un blessé vers l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.