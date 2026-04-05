Menu
L'Actualité au Sénégal

Accident sur l’axe Boulel-Diout Nguel : quatre morts et un blessé


Rédigé le Dimanche 5 Avril 2026 à 19:14 | Lu 79 fois Rédigé par


Un accident de la route sur l’axe Boulel-Diout Nguel, dans la région de Kaffrine, a causé la mort de quatre personnes et fait un blessé.


Accident sur l’axe Boulel-Diout Nguel : quatre morts et un blessé

 

Un accident de la circulation survenu dimanche sur l’axe Boulel-Diout Nguel, dans la région de Kaffrine, a fait quatre victimes mortelles, selon une source sécuritaire.
Le drame implique un véhicule particulier de cinq places, qui roulait en direction de Fass Thiéckène après avoir quitté Touba. Celui-ci est entré en collision avec un camion immobilisé sur la chaussée en raison d’une panne.
Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour prendre en charge les victimes. Ils ont procédé à l’évacuation des quatre personnes décédées ainsi que d’un blessé vers l’hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags