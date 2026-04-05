À Thiès, le président Diomaye Faye chaleureusement accueilli avant la fête de l’indépendance





À l’approche de la célébration de la fête de l’indépendance, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’est rendu ce vendredi à Thiès, où il a bénéficié d’un accueil enthousiaste des habitants ainsi que des maires de Thiès-Ouest et Thiès-Ville.



Le chef de l’État a parcouru plusieurs artères de la ville, salué par une population sortie en grand nombre pour l’apercevoir et lui témoigner son soutien.



Dans la soirée, il a été reçu par le Khalife général de Keur Mame El Hadj, Serigne Mounirou Ndiéguène. Ce dernier a accédé à la demande de prières formulée par le président, souhaitant un Sénégal marqué par la paix et la prospérité, ainsi que la réussite des projets en cours.



Il convient de rappeler que la 66e édition de la fête de l’indépendance, célébrée à Thiès, est placée sous le thème : « Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ».

