66e anniversaire de l’Indépendance : Thiès accueille les festivités officielles sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye





Le Sénégal célèbre ce samedi 4 avril son 66e anniversaire d’accession à la souveraineté internationale. Cette année, la ville de Thiès occupe une place centrale dans les festivités officielles, aux côtés des autres capitales régionales.



Le thème retenu pour cette édition est : « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar-2026 ». La cérémonie principale se déroule dans la capitale du Rail et est présidée par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en sa qualité de chef suprême des armées.



Le programme établi par le ministère des Forces armées prévoit une prise d’armes accompagnée de remises de décorations, la projection d’un film lié au thème, ainsi qu’un défilé civil et militaire sur l’avenue Caen à partir de 8 heures.



Dans les autres régions du pays, les cérémonies sont organisées sous la supervision des commandants de zone militaire, en étroite coordination avec les autorités administratives locales, conformément au dispositif national.



Selon le ministère des Forces armées, ce thème s’inscrit directement dans la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026, un événement historique que le Sénégal organisera pour la première fois sur le continent africain. Il met en avant le rôle essentiel des forces de défense et de sécurité pour relever les défis sécuritaires et logistiques liés à cette grande manifestation.



Le défilé à Thiès s’annonce particulièrement imposant. Pas moins de 25 structures civiles, totalisant 1 293 participants, ouvriront la parade. Elles seront suivies d’un défilé aérien impliquant plusieurs bases aériennes, puis d’une revue navale avec divers moyens de la Marine nationale.



Le volet motorisé comprendra 268 véhicules, 106 motos, 8 embarcations et 13 quads. Un moment fort de la cérémonie sera marqué par le traditionnel quadrille des baïonnettes, exécuté par des éléments de la Garde présidentielle.



Par ailleurs, 1 174 élèves des écoles militaires et paramilitaires défileront à pied, suivis de 3 358 militaires et paramilitaires. La cérémonie inclura également la remise de distinctions honorifiques en reconnaissance des services rendus à la nation.

