Ziguinchor : un jeune homme perd la vie par noyade sur les berges de Goumel

Un jeune homme âgé d’une vingtaine d’années est décédé par noyade ce lundi 15 juin sur les berges de Goumel, dans la commune de Ziguinchor. Ce drame survient quelques jours après que les autorités administratives ont réaffirmé l’interdiction de baignade dans cette zone.

Originaire de Méouane et apprenti chauffeur de camion gros porteur, la victime s’était rendue au bord du fleuve Casamance à la fin de sa journée de travail. Selon des sources concordantes, il avait pris place dans une pirogue appartenant à un tiers, sans la présence du propriétaire de l’embarcation.

Au cours de la traversée, la pirogue s’est renversée avant de couler. Deux personnes se trouvaient à bord au moment de l’accident. L’une a pu être secourue, tandis que le jeune homme a disparu sous les eaux.

Prévenus, les secours sont rapidement intervenus sur les lieux. Après plusieurs opérations de recherche, les sapeurs-pompiers ont retrouvé le corps de la victime, qui a ensuite été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.

Ce nouveau drame intervient alors que les autorités appellent régulièrement à la prudence. Lors d’un récent Comité départemental de développement (CDD) présidé par le préfet de Ziguinchor, la décision de maintenir l’interdiction de baignade sur les berges du fleuve Casamance avait été confirmée. Cette mesure est justifiée par les risques liés à la configuration des lieux ainsi qu’à la pollution des eaux.

Malgré cette interdiction, les berges de Goumel continuent d’être fréquentées par de nombreux jeunes, notamment durant les périodes de forte chaleur et de vacances, les exposant à des risques récurrents de noyade.