Thiès–Tivaouane : deux morts et trois blessés graves dans une collision impliquant quatre véhicules

Un grave accident de la circulation s’est produit vendredi matin aux environs de 7 h 30, à hauteur de Lalane, sur la route reliant Thiès à Tivaouane. Le drame a fait deux morts et trois blessés graves, selon une source sécuritaire.

Le commandant de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Thiès, le capitaine Khoudia Ibra Mar, a indiqué que les secours de la 21e compagnie d’incendie et de secours sont rapidement intervenus après avoir reçu l’alerte.

L’accident a impliqué quatre véhicules, composés de trois voitures particulières et d’un camion.

Au total, cinq personnes ont été touchées par la collision. Trois blessés dans un état grave ont été transportés vers une structure sanitaire afin de recevoir les soins nécessaires, tandis que deux victimes ont été déclarées décédées sur les lieux du drame.

À ce stade, les circonstances ayant conduit à cet accident ne sont pas encore connues et feront l’objet des investigations des services compétents.

À l’approche de l’hivernage, les autorités rappellent aux automobilistes l’importance de respecter les règles de sécurité routière, notamment en adaptant leur vitesse aux conditions de circulation et en maintenant une distance de sécurité suffisante entre les véhicules.