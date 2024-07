Thiès: Cheikh Ahmed Saloum Dieng reçoit la Médaille universelle de la paix et des droits de l'homme

Rédigé le Lundi 1 Juillet 2024 à 02:43 | Lu 91 fois Rédigé par Malick Sarr Gueye

Cheikh Ahmed Saloum Dieng, président du Forum islamique pour la Paix au Sénégal, par ailleurs responsable moral de l'Union de la Jeunesse Musulmane du Sénégal (UJMS), a reçu dimanche 30 juin 2024 à l'hôtel Résidence Lat Dior de Thiès, une distinction honorifique dénommée la Médaille universelle de la paix et des droits de l'homme. Au cours de cette cérémonie qui honore un homme qui s'engage au principe de la responsabilité et surtout du devoir de solidarité en tant qu'ambassadeur de la paix et de la cohésion sociale au sein des communautés du pays d'obédiences confondues. Des personnalités des communautés religieuses du Sénégal, du Gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé, et de délégations venant de l'extérieur ont pris part à cette rencontre importante dans l'Islam.