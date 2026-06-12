Saint-Louis : Effondrement d’un immeuble à Pikine : quatre morts et plusieurs blessés

Un immeuble de deux étages (R+2) s’est effondré vers minuit dans le quartier de Pikine, provoquant un lourd bilan humain. Selon les premières informations, quatre personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été grièvement blessées.

Dès l’alerte donnée, les éléments de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers sont intervenus afin de porter secours aux victimes. Les équipes de secours ont procédé aux opérations de recherche pour extraire les personnes ensevelies sous les décombres et prendre en charge les blessés.

Les victimes blessées ont été évacuées vers les structures sanitaires de la ville pour y recevoir les soins nécessaires.

À ce stade, les circonstances de l’effondrement restent inconnues. Une enquête devra permettre d’établir les causes exactes de ce drame.

Cet incident remet en lumière les interrogations sur le respect des normes de construction dans les zones à forte densité de population.