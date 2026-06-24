L’ancien ministre de la Jeunesse et responsable de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, a obtenu une liberté provisoire dans le cadre de la procédure judiciaire liée à l’affaire du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC). Cette décision intervient après plusieurs mois de bataille judiciaire autour de ce dossier dans lequel l’ancien coordonnateur du PRODAC est poursuivi pour des faits présumés portant notamment sur la gestion de fonds publics. Après avoir été placé sous mandat de dépôt puis incarcéré à la suite d’une décision de justice, Pape Malick Ndour retrouve ainsi la liberté en attendant la poursuite de la procédure sur le fond. La nouvelle a été accueillie avec satisfaction par ses proches, ses avocats ainsi que les responsables de l’APR, qui n’ont cessé de dénoncer ce qu’ils considèrent comme une détention injustifiée. Depuis plusieurs semaines, le parti de l’ancien président Macky Sall multipliait les appels en faveur de sa libération. Pour ses soutiens, cette liberté provisoire constitue une étape importante dans la manifestation de la vérité. Ils réaffirment leur confiance dans la justice et espèrent que l’instruction permettra d’établir les responsabilités de manière objective. De son côté, la procédure judiciaire suit son cours. La liberté provisoire accordée à Pape Malick Ndour ne met pas fin aux poursuites engagées contre lui. L’ancien ministre reste soumis aux exigences de la justice en attendant les prochaines étapes du dossier. Cette décision relance le débat sur les procédures judiciaires visant plusieurs anciennes personnalités du régime précédent, dans un contexte où les questions de reddition des comptes et de gouvernance demeurent au cœur de l’actualité politique sénégalaise.
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Pape Malick Ndour obtient la liberté provisoire
Rédigé le Mercredi 24 Juin 2026 à 11:41 | Lu 48 fois Rédigé par Hanne Abou
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