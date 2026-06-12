Mondial : Pape Thiaw affiche sa confiance avant le premier match du Sénégal face à la France

À la veille du premier match du Sénégal en Coupe du monde, le sélectionneur national Pape Thiaw s’est montré confiant quant à la préparation de son équipe. En conférence de presse, il a affirmé disposer de l’ensemble de son groupe pour affronter la France, mardi à New York.

Interrogé sur la condition physique de certains joueurs expérimentés, notamment le capitaine Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye, le technicien a écarté toute inquiétude. Il a indiqué que tous les joueurs étaient disponibles, précisant que les choix de composition relèvent uniquement de son staff technique.

Pape Thiaw a également estimé que les rencontres de préparation avaient pleinement rempli leur rôle. Selon lui, elles ont permis aux joueurs qui avaient bénéficié de peu de temps de jeu d’améliorer leur rythme avant le début de la compétition.

Conscient de la qualité de l’adversaire, il a reconnu que la France possède de nombreuses individualités de haut niveau. Toutefois, il a insisté sur le fait que le Sénégal entend miser avant tout sur la force de son collectif pour aborder cette première rencontre.

Le sélectionneur a enfin salué l’état d’esprit de son groupe, composé, selon lui, de joueurs habitués aux grands rendez-vous et conscients des enjeux de cette compétition.

Le Sénégal affrontera la France mardi à New York lors de la première journée du groupe I de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La Norvège et l’Irak complètent également ce groupe.