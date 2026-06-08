Mboro en deuil : Ahmed Sène succombe à un grave accident de travail aux ICS

Selon les informations recueillies auprès de plusieurs sources concordantes, le drame s'est produit le mardi 2 juin sur le site industriel des ICS à Darou Khoudoss. Ahmed Sène, membre de la brigade de l'environnement de l'entreprise, effectuait une intervention dans le cadre de ses fonctions lorsqu'il a été victime d'un accident particulièrement grave. Les circonstances exactes de l'incident continuent de susciter de nombreuses interrogations au sein de ses collègues et de la population locale.





Dès les premiers instants suivant l'accident, les équipes présentes sur le site se sont mobilisées pour lui porter assistance. Son état de santé ayant été jugé très préoccupant, il a été rapidement évacué vers une structure médicale spécialisée avant d'être admis au service de réanimation de l'hôpital Fann. Pendant plusieurs jours, sa famille, ses collègues et ses proches ont gardé l'espoir d'une amélioration de son état.





Malheureusement, malgré les efforts du personnel soignant et les soins intensifs qui lui ont été prodigués, Ahmed Sène a finalement rendu son dernier souffle dimanche. La nouvelle de son décès s'est rapidement propagée à Mboro, provoquant une vague d'émotion dans le quartier Samba Laobé Ndiaye où il résidait.





Dans cette localité, nombreux sont ceux qui décrivent le défunt comme un homme exemplaire. Voisins, amis et collègues saluent unanimement sa discrétion, sa courtoisie et son sens du devoir. Ceux qui l'ont côtoyé évoquent également un travailleur sérieux, toujours disponible pour rendre service et profondément attaché aux valeurs de respect et de solidarité.





Depuis l'annonce de sa disparition, les témoignages de compassion se multiplient à travers la commune. De nombreux habitants se rendent auprès de la famille endeuillée pour présenter leurs condoléances et apporter leur soutien dans cette épreuve particulièrement difficile.





Au-delà de l'émotion suscitée par ce décès, cet accident remet sur la table la question de la sécurité dans les environnements industriels. Les activités menées sur les sites chimiques figurent parmi les plus exigeantes en matière de prévention des risques, ce qui renforce l'attention portée aux circonstances ayant conduit à ce drame.





À Mboro comme à Darou Khoudoss, la mémoire d'Ahmed Sène restera celle d'un homme apprécié de tous, dont la disparition laisse un vide immense au sein de sa famille, de son entreprise et de sa communauté.

