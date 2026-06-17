Les Douanes saisissent près d’une tonne de c@caïne à Koumpentoum

Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum ont procédé, le lundi 15 juin 2026, à une importante saisie de 844 plaquettes de cocaïne pure. La marchandise représente un poids total de 970,6 kilogrammes, pour une valeur estimée à plus de 58 milliards 236 millions de francs CFA.

L’opération s’est déroulée vers 8 heures à Ida Mouride, sur l’axe reliant Koumpentoum à Koungheul. La substance était dissimulée dans une cache aménagée à l’intérieur d’un camion en provenance d’un pays limitrophe. Selon les informations communiquées, le chargement déclaré du véhicule était constitué de « Madd », utilisé comme marchandise de couverture.

Le camion, stationné à environ 200 mètres de la route nationale, a été contrôlé par les agents des Douanes sur la base d’indices et de critères objectifs. Des analyses effectuées par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé qu’il s’agissait de cocaïne pure.

Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur cette affaire.

Cette saisie intervient quelques jours après la tournée du Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, dans la région du Sud-est. À cette occasion, il avait appelé les services douaniers à renforcer leur vigilance face à la criminalité transnationale organisée et annoncé un renforcement des effectifs ainsi que des équipements des unités de la zone.