Lac de Guiers 2 domine Prince et confirme sa suprématie dans l’arène



Prince de Guinaw Rails a connu un nouveau revers dans sa carrière ce dimanche à l’Arène nationale. Opposé à Lac de Guiers 2 lors de l’un des combats les plus attendus de la journée organisée par le promoteur Baye Ndiaye, le lutteur de Pikine n’a pas réussi à créer la surprise face à son expérimenté adversaire.

Au cours de l’affrontement, Lac de Guiers 2 a adopté une approche prudente en laissant Prince prendre l’initiative. Profitant ensuite d’une opportunité, le représentant de l’écurie Walo a parfaitement exécuté sa manœuvre en contrôlant le nguimb de son adversaire avant de le projeter au sol, mettant rapidement fin au combat.

Désigné favori avant cette confrontation, le vétéran a une nouvelle fois confirmé son statut grâce à son expérience des grands rendez-vous et à sa maîtrise tactique. Cette victoire vient enrichir un parcours déjà marqué par des succès face à plusieurs figures de la nouvelle génération, notamment Boy Niang 2, Siteu et Ada Fass.

Surnommé le « Puncheur du Walo », Lac de Guiers 2 poursuit ainsi sa série de performances face aux jeunes talents de l’arène sénégalaise. Avec désormais 17 victoires contre seulement deux défaites, il consolide davantage sa place parmi les lutteurs les plus marquants de sa génération.

Pour Prince, cette défaite représente un frein dans son ascension. Il concède son deuxième revers en carrière et voit s’éloigner l’occasion de décrocher un succès de prestige. Malgré ce résultat, le jeune lutteur dispose encore d’un potentiel important pour revenir plus fort lors des prochaines échéances.