Informer sans nuire : Des journalistes de Thiès, Mbour et Tivaouane formés au traitement responsable des contenus impliquant des enfants

Thiès accueille un atelier de renforcement de capacités de 48 heures réunissant des journalistes venus de Thiès, Mbour et Tivaouane. Cette session de formation, organisée avec l’appui de Plan International et en collaboration avec la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, porte sur la responsabilité des médias dans le traitement des questions liées à la protection des femmes et des enfants, particulièrement dans le contexte du numérique. Cette rencontre se veut un cadre d’échanges et de sensibilisation autour des défis auxquels sont confrontés les professionnels des médias face à l’évolution des technologies de l’information et de la communication. Selon les organisateurs, l’objectif est d’outiller les journalistes afin qu’ils adoptent des pratiques plus responsables dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information, notamment lorsqu’il s’agit de contenus impliquant des enfants. Les discussions portent particulièrement sur les droits des enfants à l’ère du numérique, les risques liés au cyberharcèlement, à l’exploitation des mineurs sur Internet, aux violences sexuelles ainsi qu’à la diffusion d’images portant atteinte à leur dignité. « Aujourd’hui, il est important pour les journalistes de comprendre leur rôle et leur responsabilité dans le traitement de l’information. Les enfants représentent une couche particulièrement vulnérable qui mérite une protection renforcée », ont rappelé les organisateurs. Les participants échangeront également sur les bonnes pratiques journalistiques afin d’éviter la diffusion d’images non floutées, de contenus sensibles ou de publications pouvant porter préjudice aux victimes, notamment dans les cas de violences ou d’abus. Cette formation met aussi l’accent sur la nécessité pour les journalistes de privilégier des informations vérifiées, objectives et obtenues auprès de sources fiables, tout en évitant la course au scoop qui peut parfois nuire à la qualité du traitement médiatique. Pour les organisateurs, la formation continue constitue un levier essentiel pour accompagner les reporters dans la compréhension des nouveaux enjeux médiatiques et renforcer leur impact positif au sein des communautés. À l’issue de ces deux journées de travaux, les participants ambitionnent de consolider leurs compétences, poursuivre la collaboration avec Plan international et contribuer davantage à une information responsable, respectueuse des droits humains et protectrice des enfants.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Abdou Mbow officiellement installé à la tête de l’APR de Thiès 21/06/2026 Abdou Mbow et l’APR dénoncent une « dérive institutionnelle » et réclament la dissolution de l’Assemblée nationale 21/06/2026 Réintégration de Sonko à l'Assemblée nationale : le vide juridictionnel qui interpelle notre démocratie Par Habib Vitin 21/06/2026 Thiès : Dame Sall veut faire du Malaw d’Or et de la Foire Internationale des leviers de développement pour la capitale du Rail 20/06/2026 Thiès – « Les Clés du Bac 2026 » : l’ISM arme les candidats en Histoire-Géographie avant l’épreuve décisive 18/06/2026
L'Actualité au Sénégal
Informer sans nuire : Des journalistes de Thiès, Mbour et Tivaouane formés au traitement responsable des contenus impliquant des enfants
Rédigé le Mardi 23 Juin 2026 à 19:30 | Lu 60 fois Rédigé par Hanne Abou
Des journalistes de Thiès, Mbour et Tivaouane en formation pour un traitement responsable de l’information liée au cyberharcèlement, à l’exploitation des mineurs sur Internet, aux violences sexuelles ainsi qu’à la diffusion d’images portant atteinte à la dignité de l'enfant
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Lundi 22 Juin 2026 - 09:29 Mbour : une femme jugée pour avoir contracté un second mariage sans divorce officiel
Actualité à Thiès
Thiès : les autorités sanitaires traquent les mauvaises pratiques alimentaires
Lat Soukabé Fall - 19/06/2026 - 0 Commentaire
Dans le cadre du renforcement de la sécurité sanitaire et de la protection des consommateurs, la Brigade régionale d’hygiène de Thiès a mené, ce jeudi 18 juin 2026, une vaste opération de...
Thiès : L’Union européenne et la société civile sénégalaise renforcent leur partenariat
Lat Soukabé Fall - 18/06/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Informer sans nuire : Des journalistes de Thiès, Mbour et Tivaouane formés au traitement responsable des contenus impliquant des enfants
Hanne Abou - 23/06/2026 - 0 Commentaire
Des journalistes de Thiès, Mbour et Tivaouane en formation pour un traitement responsable de l’information liée au cyberharcèlement, à l’exploitation des mineurs sur Internet, aux violences...
NÉCROLOGIE | Thiès perd une grande figure de la solidarité : El Hadji Djiby Diagne « Mon Parent » s’est éteint
Hanne Abou - 23/06/2026 - 4 Commentaires
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com