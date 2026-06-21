Informer sans nuire : Des journalistes de Thiès, Mbour et Tivaouane formés au traitement responsable des contenus impliquant des enfants

‎ ‎Thiès accueille un atelier de renforcement de capacités de 48 heures réunissant des journalistes venus de Thiès, Mbour et Tivaouane. Cette session de formation, organisée avec l’appui de Plan International et en collaboration avec la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal, porte sur la responsabilité des médias dans le traitement des questions liées à la protection des femmes et des enfants, particulièrement dans le contexte du numérique. ‎ ‎Cette rencontre se veut un cadre d’échanges et de sensibilisation autour des défis auxquels sont confrontés les professionnels des médias face à l’évolution des technologies de l’information et de la communication. ‎ ‎Selon les organisateurs, l’objectif est d’outiller les journalistes afin qu’ils adoptent des pratiques plus responsables dans la collecte, le traitement et la diffusion de l’information, notamment lorsqu’il s’agit de contenus impliquant des enfants. ‎ ‎Les discussions portent particulièrement sur les droits des enfants à l’ère du numérique, les risques liés au cyberharcèlement, à l’exploitation des mineurs sur Internet, aux violences sexuelles ainsi qu’à la diffusion d’images portant atteinte à leur dignité. ‎ ‎« Aujourd’hui, il est important pour les journalistes de comprendre leur rôle et leur responsabilité dans le traitement de l’information. Les enfants représentent une couche particulièrement vulnérable qui mérite une protection renforcée », ont rappelé les organisateurs. ‎ ‎Les participants échangeront également sur les bonnes pratiques journalistiques afin d’éviter la diffusion d’images non floutées, de contenus sensibles ou de publications pouvant porter préjudice aux victimes, notamment dans les cas de violences ou d’abus. ‎ ‎Cette formation met aussi l’accent sur la nécessité pour les journalistes de privilégier des informations vérifiées, objectives et obtenues auprès de sources fiables, tout en évitant la course au scoop qui peut parfois nuire à la qualité du traitement médiatique. ‎ ‎Pour les organisateurs, la formation continue constitue un levier essentiel pour accompagner les reporters dans la compréhension des nouveaux enjeux médiatiques et renforcer leur impact positif au sein des communautés. ‎ ‎À l’issue de ces deux journées de travaux, les participants ambitionnent de consolider leurs compétences, poursuivre la collaboration avec Plan international et contribuer davantage à une information responsable, respectueuse des droits humains et protectrice des enfants.