Génocide des Tutsi au Rwanda : perpétuité pour un ancien gendarme à Paris

Il est le cinquième accusé renvoyé aux assises en France pour des crimes commis au cours du génocide des Tutsi au Rwanda. L’ancien adjudant-chef Philippe Hategekimana, 66 ans, naturalisé français en 2005 sous le nom de Philippe Manier, a été reconnu coupable le 28 juin de génocide et de crime contre l’humanité. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.Manier, qui niait toute implication dans le génocide, était poursuivi pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation des crimes de génocide et autres crimes contre l’humanité, génocide et crime contre l’humanité.L’ancien adjudant-chef de la gendarmerie de Nyanza (Sud) était jugé à Paris au titre de la « compétence universelle » exercée, sous certaines conditions, par la France pour juger les crimes les plus graves commis hors de son sol. La cour a suivi à la lettre les réquisitions du parquet et reconnu coupable Manier de « quasiment tous les chefs d’accusation » retenus contre lui. Ce dernier est resté impassible à l’annonce du verdict tandis que, hors de la salle d’audience, des Rwandais, parties civiles, laissaient éclater leur joie. Jeune Afrique