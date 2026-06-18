Économie et emploi : le président Diomaye Faye fixe de nouvelles priorités au gouvernement

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé mercredi sa volonté de faire de la relance de l’économie nationale et du développement du secteur privé des priorités de l’action gouvernementale.

Dans cette optique, il a demandé au Premier ministre d’ouvrir des concertations avec les organisations représentatives du secteur privé afin de mieux prendre en compte leurs préoccupations et de renforcer le climat des affaires.

Le chef de l’État a également insisté sur la poursuite de l’apurement progressif et accéléré de la dette intérieure. Il a estimé que cet effort devait s’accompagner d’un soutien renforcé aux entreprises publiques et privées en difficulté, dans le but de favoriser la reprise de l’investissement, de préserver les capacités de production et de maintenir les emplois.

Par ailleurs, le président a rappelé l’importance d’assurer un déploiement efficace de l’initiative présidentielle « SunuChampions » ainsi que des différents programmes destinés à améliorer la compétitivité et l’attractivité de l’économie nationale.

Dans cette perspective, il a chargé le Premier ministre d’organiser les réunions techniques et interministérielles nécessaires à la préparation du prochain Conseil présidentiel de l’investissement. Il a également demandé au gouvernement d’achever le projet de loi d’orientation sur le patriotisme économique, qui devra intégrer une doctrine de financement innovante de l’économie nationale.

Le chef de l’État a en outre sollicité une évaluation du volet économique du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, en vue de préparer la prochaine Conférence sociale prévue avant la fin de l’année 2026, qui sera consacrée à la productivité au travail.

S’agissant de l’emploi, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que l’insertion professionnelle et l’employabilité des jeunes demeurent des priorités nationales. Il a demandé au Premier ministre ainsi qu’aux ministres chargés de l’Emploi, de la Fonction publique et du Travail d’accélérer la mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi.

Enfin, il a instruit le gouvernement de tenir un Conseil interministériel sur l’emploi afin d’élaborer un plan opérationnel urgent et multisectoriel destiné à renforcer l’employabilité et l’emploi des jeunes sur l’ensemble du territoire, avec l’appui de mécanismes publics et privés d’encadrement et de financement.