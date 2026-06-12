Démantèlement d’un réseau de falsification d’ordonnances et de trafic de psychotropes à Thiès et Tivaouane



Une opération menée conjointement par le Poste de Police de Nginth, à Thiès, et le Commissariat urbain de Tivaouane a permis de mettre fin aux activités d’un réseau criminel spécialisé dans le vol d’ordonnances médicales, leur falsification ainsi que le trafic de médicaments psychotropes détournés, notamment des benzodiazépines.

Deux individus ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire puis déférés au parquet. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture privée, exercice illégal de la médecine et obtention frauduleuse de substances vénéneuses à partir d’ordonnances falsifiées.

L’enquête a débuté après le signalement d’un pharmacien ayant remarqué le comportement suspect d’un client revenant à plusieurs reprises avec des ordonnances prescrivant des psychotropes soumis à une réglementation stricte. Suite à cette alerte, les forces de l’ordre sont intervenues et ont procédé à l’arrestation du suspect.

Lors de son interpellation, les policiers ont découvert en sa possession sept fausses ordonnances munies de cachets médicaux, divers comprimés de psychotropes dont de l’Alpraz et du Lexomil, ainsi qu’une somme de 740 000 FCFA.

L’exploitation du téléphone portable du suspect a ensuite permis d’identifier un complice présumé, un agent de sécurité travaillant à l’Hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane.

Les investigations ont révélé que ce dernier profitait de sa position pour subtiliser des carnets d’ordonnances vierges dans les bureaux médicaux. Il utilisait ensuite un cachet médical volé pour rédiger de fausses prescriptions revendues à des trafiquants. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de retrouver le cachet frauduleux, appartenant à un médecin ayant quitté l’établissement hospitalier depuis cinq ans.