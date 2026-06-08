Dakar : six personnes interpellées dans une affaire de fraude aux télécommunications

La Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Dakar a procédé à l’arrestation de six individus de nationalité étrangère dans le cadre d’une enquête portant sur un système présumé de fraude aux télécommunications.

L’affaire a débuté après une plainte de la SONATEL signalant un mécanisme permettant de rediriger de manière irrégulière des messages SMS internationaux vers le réseau local. Selon les informations communiquées, cette pratique aurait occasionné des pertes financières à l’opérateur.

À la suite de cette plainte, des investigations techniques ont été conduites avec l’appui de spécialistes de la SONATEL. Les recherches ont permis d’identifier un site suspect situé dans la zone de Ngor, à Dakar.

Une intervention a ensuite été menée sur place. Elle a abouti à l’interpellation des six suspects ainsi qu’à la saisie de plusieurs équipements techniques. Parmi le matériel récupéré figurent notamment des ordinateurs portables, des passerelles GSM de type SIMBOX, des modems GSM, des routeurs internet, des boîtiers VOIP, plusieurs téléphones portables, un lot de cartes SIM de différents opérateurs, ainsi que divers supports de stockage numérique et accessoires informatiques.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des actions menées contre les activités illicites touchant le secteur des télécommunications et de l’économie numérique.