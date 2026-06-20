Coupe du monde 2026 : les Lions poursuivent leur préparation avant le choc contre la Norvège

L’équipe nationale du Sénégal poursuit activement sa préparation en vue de son deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, prévu face à la Norvège, mardi à 00 h GMT.

Au complet, les Lions ont effectué leur deuxième séance d’entraînement depuis leur revers concédé face à la France (3-1), mardi dernier. Les joueurs se sont retrouvés au Miller Family Soccer Complex de l’Université Rutgers, à Brunswick, dans le New Jersey.

Absent lors de la séance de jeudi, le gardien Edouard Mendy a retrouvé le groupe et a participé normalement aux exercices de l’après-midi.

Avant de rejoindre le terrain d’entraînement, Sadio Mané et ses coéquipiers ont accompli la prière du vendredi dans l’une des trois mosquées de la ville de Brunswick.

À cette occasion, de nombreux fidèles présents dans le lieu de culte ont profité de la présence des internationaux sénégalais pour immortaliser ce moment en prenant des photos avec les joueurs.

Les Lions croiseront la Norvège dans la nuit de lundi à mardi à 00 h GMT, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Norvégiens abordent cette rencontre avec confiance après leur succès 4-1 face à l’Irak lors de leur première sortie. Cette victoire permet à la sélection emmenée par Erling Haaland d’occuper la première place du groupe I.