Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw appelle les Lions à réagir face à l’Irak

À la veille de son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a lancé un appel à la mobilisation générale. Les Lions affronteront l’Irak vendredi à Toronto avec l'obligation de s'imposer pour conserver leurs chances de qualification.

Après deux revers consécutifs, le technicien sénégalais estime que son équipe doit afficher un tout autre visage. Il a insisté sur la nécessité d'une réaction aussi bien sur le plan tactique que dans l'état d'esprit et l'engagement des joueurs. Selon lui, le groupe travaille depuis le début du tournoi à corriger les lacunes observées afin d'aborder cette rencontre dans les meilleures conditions.

Pape Thiaw a reconnu que les résultats enregistrés jusqu'à présent sont décevants, d'autant que le Sénégal faisait partie des équipes attendues dans cette compétition en raison de son statut de champion d'Afrique. Malgré cette situation, il refuse de considérer l'aventure comme terminée et rappelle qu'une victoire contre l'Irak permettrait encore d'espérer une qualification.

Le sélectionneur a également réaffirmé sa confiance envers ses joueurs, convaincu que cette génération est capable de continuer à écrire l'histoire du football sénégalais sur la scène internationale. Il assure que l'effectif est pleinement conscient de l'enjeu et déterminé à se battre pour décrocher les trois points.

Avant cette ultime journée, le Sénégal occupe la troisième place du groupe I sans le moindre point. Pour accéder aux seizièmes de finale, les Lions devront non seulement battre largement l'Irak, mais aussi compter sur des résultats favorables dans les autres groupes afin de figurer parmi les meilleurs troisièmes qualifiés.

