Cabrousse : les deux lycéens disparus en mer retrouvés sans vie

Les corps de deux élèves du lycée Aline Sitoé Diatta d’Oussouye, portés disparus en mer mercredi à Cabrousse, dans la commune de Diémbéring, ont été retrouvés sans vie jeudi, selon une source sécuritaire.

Le drame s’est produit lors d’une sortie de fin d’année organisée entre camarades de classe. Les deux élèves participaient à une baignade lorsqu’ils ont été emportés par les eaux.

D’après la même source, la jeune fille, identifiée sous les initiales F. B. Diallo, aurait été la première entraînée par le courant marin. Son camarade, J. M. Diatta, a tenté de lui venir en aide, mais il a lui aussi été emporté par la force des vagues.

Aussitôt alertés, les sapeurs-pompiers de Cap-Skirring, assistés de pêcheurs de la localité, ont engagé des opérations de recherche à proximité d’un grand hôtel de Cabrousse.

Les deux dépouilles ont été retrouvées environ vingt-quatre heures après leur disparition et ont été formellement identifiées, selon la source sécuritaire.

À l’issue des constatations d’usage, les corps ont été remis aux familles sur instruction des autorités judiciaires.