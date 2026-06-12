Baccalauréat technique 2026 : plus de 3 300 candidats composent dès ce lundi

Les épreuves écrites du Baccalauréat technique, session 2026, démarrent ce lundi 15 juin dans l’ensemble du pays. Cette année, 3 354 candidats sont inscrits, contre 3 446 lors de la session précédente. Une majorité de filles parmi les candidats D’après les chiffres communiqués par l’Office du Baccalauréat, les filles représentent 61,6 % des effectifs, soit 2 066 candidates. La série Sciences et technologies économiques (STEG) concentre le plus grand nombre d’inscrits avec 2 780 candidats, dont 1 838 filles. La série Sciences et techniques de l’industrie pour le développement durable (STIDD) compte pour sa part 364 candidats. Dakar en tête des académies L’académie de Dakar arrive en première position avec 1 188 candidats, suivie de Saint-Louis (275) et de Diourbel (264). Les établissements publics regroupent la majorité des inscrits avec 1 847 candidats, tandis que les candidats individuels sont au nombre de 274, soit 8,1 % des effectifs. Des mesures annoncées pour le bon déroulement des examens Le directeur de l’Office du Bac, Cheikh Ahmadou Bamba Guèye, a indiqué que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin d’assurer le bon déroulement des épreuves dans des conditions de sécurité optimales. Début des compositions ce lundi Les candidats débuteront les examens avec les épreuves de mathématiques, de sciences économiques et sociales ainsi que de chimie. Le premier tour se déroulera sur six jours, et les délibérations sont prévues pour le lundi 22 juin. rts