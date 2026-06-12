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L'Actualité au Sénégal
Baccalauréat technique 2026 : plus de 3 300 candidats composent dès ce lundi
Rédigé le Lundi 15 Juin 2026 à 09:23 | Lu 64 fois Rédigé par Rédaction
Les épreuves du Baccalauréat technique 2026 débutent ce lundi 15 juin au Sénégal avec 3 354 candidats inscrits, dont une majorité de filles.
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