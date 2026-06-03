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BOA Yoff : un braquage avorté grâce à l'intervention rapide de la Gendarmerie


Rédigé le Jeudi 4 Juin 2026 à 01:06 | Lu 62 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une scène digne d'un film d'action s'est déroulée ce mercredi dans le quartier de Yoff, à Dakar. Un homme encagoulé, soupçonné de vouloir braquer une agence bancaire de la Banque de l'Afrique Occidentale (BOA), a été neutralisé par les forces de la Gendarmerie avant de pouvoir mettre son plan à exécution.


BOA Yoff : un braquage avorté grâce à l'intervention rapide de la Gendarmerie

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, l'individu s'est présenté aux abords de l'agence avec une attitude jugée suspecte par plusieurs passants. Vêtu de manière à dissimuler son identité, il aurait tenté de pénétrer dans les locaux de la banque alors que plusieurs clients effectuaient leurs opérations habituelles.
 

L'atmosphère est rapidement devenue électrique lorsque certains employés ont donné l'alerte. Craignant un braquage, les responsables de l'agence ont immédiatement activé les procédures de sécurité. Quelques minutes plus tard, les gendarmes sont intervenus avec rapidité, empêchant toute prise d'otages ou acte de violence.
 

L'arrestation du suspect s'est déroulée sous les yeux de nombreux témoins. Des vidéos amateur, largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent un important dispositif sécuritaire autour de l'agence bancaire. Plusieurs habitants du quartier ont salué le professionnalisme des forces de l'ordre, estimant que leur réactivité a permis d'éviter une situation potentiellement dramatique.
 

Pour l'heure, les motivations exactes du suspect restent inconnues. Les enquêteurs cherchent à déterminer s'il agissait seul ou s'il faisait partie d'un réseau criminel plus vaste. Son audition devrait permettre d'obtenir davantage d'informations sur les circonstances de cette tentative présumée de braquage.
 

Cette affaire remet une nouvelle fois sur la table la question de la sécurité des établissements financiers. Malgré le renforcement des dispositifs de surveillance, les banques continuent de représenter des cibles privilégiées pour les malfaiteurs en quête de gains rapides.
 
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui a provoqué une vive émotion dans le quartier de Yoff et au-delà. Les autorités promettent de communiquer davantage d'informations dans les prochains jours.



Lat Soukabé Fall

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