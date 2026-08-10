Les députés sénégalais entament ce lundi 10 août 2026 la première session extraordinaire de l’année. Plusieurs dossiers liés aux institutions, aux finances publiques et à la gouvernance sont inscrits au programme des travaux parlementaires.

Parmi les textes qui seront examinés figure une proposition de modification de l’article 37 de la Constitution, qui concerne notamment la déclaration de patrimoine du président de la République. Ce projet devrait donner lieu à des discussions au sein de l’Assemblée nationale en raison de ses enjeux liés à la transparence et à la responsabilité des autorités publiques.

La question des crédits spéciaux et des fonds secrets sera également abordée. Les parlementaires devront se pencher sur leur encadrement, dans un contexte où le contrôle et la traçabilité des ressources publiques constituent des enjeux importants.

Plusieurs commissions d’enquête parlementaires seront par ailleurs mises en place au cours de cette session. Elles auront notamment pour mission d’examiner certains dossiers liés à la gestion du foncier et aux opérations de cession d’immeubles appartenant à l’État.

Le projet « Un étudiant, un ordinateur » figure aussi parmi les sujets retenus. Les députés devront examiner sa mise en œuvre, son fonctionnement ainsi que l’utilisation des moyens financiers qui lui ont été consacrés.

Les travaux des commissions d’enquête devraient particulièrement retenir l’attention. Leurs conclusions pourraient permettre d’apporter des précisions sur plusieurs dossiers faisant l’objet de débats dans l’opinion et, le cas échéant, de déterminer d’éventuelles responsabilités.

À travers cette session extraordinaire, l’Assemblée nationale entend ainsi poursuivre sa mission de contrôle de l’action gouvernementale et de suivi de la gestion des ressources publiques. Les travaux s’inscrivent dans un contexte où les questions de transparence et de reddition des comptes occupent une place importante dans le débat public sénégalais.

rts