Menu
L'Actualité au Sénégal

Alain Diouf nommé ministre chargé du suivi de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 »


Rédigé le Vendredi 12 Juin 2026 à 09:37 | Lu 84 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Alain Diouf ministre auprès du Président de la République chargé du suivi et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».


Alain Diouf nommé ministre chargé du suivi de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 »
Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a désigné Alain Diouf au poste de ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».
Cette nomination a été annoncée dans un communiqué de la Présidence de la République signé par le ministre secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba, et rendu public le jeudi 11 juin 2026.
Conformément au décret n°2026-1143 du 5 juin 2026, Alain Diouf est chargé d’assurer le suivi ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 », document stratégique définissant les orientations de développement économique, social et institutionnel du Sénégal pour les années à venir.
Ce poste était auparavant occupé par l’actuel Premier ministre, Ahmadou Al Amine Lo.
 



Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags