Affaire ASER-AEE Power : Thierno Alassane Sall évoque le parcours des 37 milliards FCFA après son audition

À sa sortie des locaux de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale, où il a été entendu durant plusieurs heures, Thierno Alassane Sall s’est exprimé sur le dossier relatif au contrat conclu entre l’ASER et la société espagnole AEE Power. Le président du parti République des Valeurs (RV) a indiqué avoir été auditionné à partir de 16h30 et a salué le professionnalisme ainsi que l’écoute des enquêteurs.

L’ancien ministre de l’Énergie a ensuite livré sa lecture de l’évolution du dossier. Selon lui, des informations obtenues d’Espagne et transmises à l’avocat de son parti chargé du suivi de l’affaire dans ce pays montrent qu’une partie seulement des 37 milliards de francs CFA mobilisés aurait été acheminée vers le Sénégal.

D’après ses déclarations, près de 7 milliards de francs CFA auraient effectivement transité par le Sénégal, principalement pour le paiement des primes de la SONA, tandis que le reste des fonds aurait été transféré vers différents pays. Il a estimé que cet argent « n’a pas été perdu pour tout le monde » et a affirmé que les autorités espagnoles avaient, depuis deux ans, alerté sur des soupçons de mauvaise gestion liés à ces ressources.

Le député a également mis en cause des responsables qu’il situe au plus haut niveau de l’État. Selon lui, ces derniers auraient empêché l’ouverture d’investigations internes, diffusé des rapports qu’il juge inexacts sur l’état d’avancement du projet et entretenu une présentation trompeuse de la situation.

Thierno Alassane Sall a par ailleurs contesté les explications avancées dans un communiqué du Conseil des ministres du 11 mars, selon lesquelles les retards seraient dus à des procédures douanières. Il rejette cette version des faits.

Enfin, il s’est dit convaincu que les éléments déjà réunis permettront aux enquêteurs de finaliser rapidement leurs investigations. Il a indiqué leur avoir remis des documents et des informations supplémentaires susceptibles, selon lui, d’aider à retracer les circuits financiers, à identifier les sociétés intermédiaires concernées ainsi que les bénéficiaires finaux des fonds.