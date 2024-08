Domination Espagnole aux JO 2024 : L'équipe U23 triomphe avec une victoire éclatante contre la France

À l’instar des autres compétitions de football, l'équipe nationale U23 espagnole a connu un succès retentissant aux Jeux Olympiques 2024. Les Espagnols ont dominé la compétition et se sont imposés ce vendredi face à leurs rivaux français, remportant la médaille d'or avec une victoire écrasante de 5-3.



Ce triomphe aux JO s'ajoute à une impressionnante série de victoires récentes pour l'Espagne dans les grandes compétitions de football. En effet, la "Roja" a également décroché les titres de Champion d'Europe 2024, de vainqueur de la Ligue des Nations 2024 dans ses versions masculine et féminine, ainsi que de la Coupe du Monde féminine 2023. Les équipes de jeunes ont également brillé, remportant les Championnats d'Europe U19 2024 et U17 2024, chez les hommes comme chez les femmes.



Ce palmarès témoigne de la domination incontestable de l'Espagne sur la scène footballistique internationale ces dernières années. Pour les joueurs de Thierry Henry, cette médaille d'argent met fin à une disette de 40 ans pour le football français aux Jeux Olympiques.