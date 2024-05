Déception pour le PSG : Élimination en demi-finales de la Ligue des champions

Le PSG a vu son rêve d'un quadruplé historique s'envoler ce mardi. Défait par Dortmund en demi-finale retour sur le même score qu'à l'aller (0-1), le club parisien devra attendre au moins un an de plus pour espérer remporter la Ligue des champions. Dans un Parc des Princes animé lors de l'échauffement mais rapidement refroidi par un jeu peu convaincant, les joueurs parisiens ont clairement manqué leur rendez-vous avec l'histoire. Ils ne verront pas leur deuxième finale, après celle perdue en 2020 contre le Bayern Munich (0-1). Comme en 1995 et en 2021 (contre l'AC Milan et Manchester City), c'est en demi-finale que leur parcours s'est arrêté.