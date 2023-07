CAN 2027: Une mission des experts de la CAF attendue à Dakar, ce jeudi

La Fédération sénégalaise de football (FSF) informe dans un communiqué qu'une mission des experts de la Confédération africaine de football ( CAF) est attendue à Dakar ce jeudi pour l'inspection des différents sites retenus par le Sénégal pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) 2027, note PressAfrik. La délégation séjournera au Sénégal du 21 au 24 juillet 2023.



"Ainsi, du 21 au 24 juillet 2023, une évaluation indépendante sera menée par ces experts sur les différents sites des régions retenus pour accueillir la délégation de la CAF, ses invités et partenaires, les équipes et leur délégation ainsi que tous les officiels et acteurs impliqués dans l'organisation et la gestion des activités", ajoute le document exploité par PressAfrik.



Parmi les zones ciblées il y a : Dakar et Diamniadio ( 21 juillet), Mbour ( 22 juillet), Ziguinchor ( 23 juillet) et Saint Louis ( 24 juillet).