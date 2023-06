Aladji, ses deux femmes et la Tabaski (Seyelatyr: Leçons de vie)

L'histoire se passe à Thiès, Aladji, un homme respecté de la communauté, se trouvait pris entre deux feux. D'un côté, Soda, sa première épouse, exigeante et hautaine. De l'autre, Fatou, sa nouvelle épouse, réservée et discrète.



Soda, belle et majestueuse, avait des goûts raffinés. Avec la Tabaski qui approchait, elle avait fait une liste extravagante de demandes. Elle voulait un mouton particulièrement grand pour le sacrifice, des tissus Jasner pour confectionner une nouvelle tenue et une variété d'autres choses coûteuses pour célébrer la fête en grande pompe. Aladji, bien que préoccupé par le coût de ces demandes, s'efforçait de répondre à ses attentes.



Pendant ce temps, Fatou, la nouvelle épouse, demeurait silencieuse, observant la situation. Elle passait ses journées à aider aux tâches ménagères, et contrairement à Soda, elle ne demandait rien pour la Tabaski.



La veille de la fête, alors qu'Aladji était perdu dans ses pensées, songeant à comment il allait satisfaire les demandes de Soda, Fatou l'appela dans leur chambre. Dans la lumière tamisée, elle lui tendit une petite boîte en bois. Intrigué, Aladji ouvrit la boîte pour y découvrir une somme d'argent importante.



"Mon cher mari," commença-t-elle, sa voix douce résonnant dans la pièce silencieuse. "J'ai économisé cet argent depuis des mois, en prévision de la Tabaski. Je sais combien cette fête est importante pour nous, et je veux que nous la célébrions sans inquiétudes."



Les yeux d'Aladji se remplirent de larmes. Il était touché par le dévouement et le soutien inattendu de Fatou. Il la remercia sincèrement et promit d'utiliser l'argent judicieusement pour les préparatifs de la fête.



De son côté, Soda avait assisté à la scène. Elle était bouleversée par le geste de Fatou et réalisait combien ses demandes extravagantes avaient été égoïstes. Les larmes coulèrent sur ses joues, et elle ressentit un profond regret pour son comportement.



Le jour de la Tabaski, la maison d'Aladji était remplie d'amour et de compréhension. Soda, touchée par l'amour et le soutien de Fatou, s'était résolue à changer son comportement. Cette Tabaski avait apporté plus qu'une simple célébration. Elle avait apporté une leçon de vie précieuse pour toute la famille.