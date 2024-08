Politique de Confidentialité de Sud FM Radio Sénégalaise

Conformité légale : Nous pouvons être amenés à divulguer vos informations si la loi l'exige ou en réponse à des demandes légitimes des autorités publiques.

Bienvenue sur l'application mobile de Sud FM Radio Sénégalaise. Nous respectons votre vie privée et nous nous engageons à protéger vos données personnelles. Cette politique de confidentialité vous informe sur la manière dont nous collectons, utilisons, partageons et protégeons les informations que vous nous fournissez à travers notre application.Les informations que nous collectons peuvent être utilisées pour :Nous ne vendons, n'échangeons, ni ne transférons vos informations personnelles à des tiers, sauf dans les cas suivants :Nous prenons des mesures appropriées pour protéger vos informations contre les accès non autorisés, la divulgation, l'altération ou la destruction. Toutefois, aucune méthode de transmission sur Internet ou de stockage électronique n'est totalement sécurisée. Par conséquent, bien que nous nous efforcions de protéger vos informations personnelles, nous ne pouvons garantir leur sécurité absolue.Nous ne conservons vos informations personnelles que pendant la durée nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels elles ont été collectées ou pour se conformer à des obligations légales.Notre application peut contenir des liens vers des sites web tiers. Nous ne sommes pas responsables des pratiques de confidentialité ou du contenu de ces sites tiers. Nous vous encourageons à lire les politiques de confidentialité de chaque site que vous visitez.Vous avez le droit de :Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment. Toute modification sera affichée sur cette page, et nous vous encourageons à la consulter régulièrement. Si nous apportons des changements significatifs, nous vous en informerons par une notification dans l'application ou par tout autre moyen approprié.Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette politique de confidentialité ou vos données personnelles, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :Email : support@sudfm.sn Adresse : Dakar, Sénégal