Vente record d'une bague de Tupac à New york

Le rappeur originaire de New York portait la bague lors de sa dernière apparition publique aux MTV Video Music Awards, le 4 septembre 1996

Une bague en or, rubis et diamants a été vendue pour 1 million de dollars mardi à New York . Un prix en rapport avec la réputation de son concepteur Tupac Shakur. Le rappeur américain portait cet anneau lors de sa dernière apparition publique aux MTV Video Music Awards, le 4 septembre 1996.

"Il s'agit d'une bague conçue par Tupac. Il venait de sortir de prison en 1996. Pendant sa détention, il a lu "Le Prince", de Machiavel, et est devenu vraiment obsédé par ce livre.", explique Cassandra Hatton, première vice-présidente, responsable mondial de la science et de la culture populaire chez Sotheby's.

Plus qu’une bague, l’anneau modelé sur les couronnes des rois médiévaux d'Europe, symbolise la grandeur à laquelle la légende du rappe était destinée. Tupac est considéré en effet comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, avec 75 millions de disques vendus.

''Lorsqu'il étaitpetit sa mère lui a dit "tu es mon prince noir, tu es mon miracle, tu vas rendre les Noirs fiers". Il a donc vécu sa vie avec cette responsabilité et a été élevé par les Black Panthers, qui se sont vraiment battus pour la justice sociale et qui continuent à se battre pour la justice sociale. Il a donc été élevé dans cet environnement. Pour lui, cette bague était un symbole et sa manière de dire : "Je vais être à la hauteur de ce qu'on m'a dit que j'étais", explique Cassandra Hatton.