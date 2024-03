Explorez le luxueux yacht sous-marin : le nouveau must-have des ultra-riches !

Le premier sous-marin privé de luxe au monde est sur le point de faire son apparition. Mesurant 165 mètres de long, il peut plonger jusqu'à 250 mètres de profondeur et offre une personnalisation totale...



Est-ce que cela deviendra le nouveau «jouet» prisé par les ultra-riches ? Toujours à la recherche de yachts toujours plus impressionnants, ils pourraient bien succomber cette fois-ci au Migaloo M5, un sous-marin qui se double également d'un super-yacht. Présenté comme l'«avenir du yachting», ce sous-marin privé de luxe est le fruit du travail de la société autrichienne Migaloo Submarines, rapporte Luxe Infinity. Avec ses 165 mètres de long, il peut plonger jusqu'à 250 mètres sous la surface de la mer et rester immergé pendant quatre semaines au total.



Offrant une expérience authentique, exclusive et isolée du monde sans avoir besoin de remonter à la surface, il bénéficie de tout le luxe associé à un yacht tout en offrant la discrétion d'un sous-marin. Complètement personnalisable, le Migaloo M5 peut accueillir jusqu'à soixante personnes, quarante membres d'équipage et vingt invités. Le sur-mesure est très recherché dans le monde du luxe aujourd'hui, permettant au propriétaire de choisir les styles intérieurs et extérieurs et de tout aménager de A à Z. Avec une surface totale de 1 000 mètres carrés, les possibilités sont immenses, selon le site spécialisé.