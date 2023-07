Un Algérien fait cuire un œuf au soleil en pleine canicule

On n’a plus besoin ni de feu ni de gaz en Algérie pour préparer une omelette pendant les fortes chaleurs. C’est ce qu’un habitant de Biskra a prouvé en préparant un plat sur une poêle posée uniquement sur des pierres. En quelques heures, sa vidéo est devenue virale avec des milliers de vues sur les réseaux sociaux.Un Algérien originaire de la wilaya de Biskra, est arrivé à faire cuire un œuf, juste à l’aide du soleil. Une vidéo de sa réussite culinaire a fait le buzz sur le Web.Utilisant seulement une poêle, cet homme a pu cuisiner en pleine rue profitant des températures extrêmes établies ces derniers jours en Algérie.Sur cette vidéo, il commente le processus filmé en direct.Et en effet, quelques minutes suffisent à son œuf sous le soleil pour qu’il transforme en omelette brouillée.Des périodes de canicule persistent dans différentes wilayas algériennes , avec des températures frôlant les 48°C. Fin juin, quatre endroits algériens figuraient parmi les 15 points les plus chauds du monde. Sputnik