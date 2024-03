Un événement extraordinaire : Une Ougandaise de 70 ans accouche de jumeaux

Safina Namukwaya, âgée de 70 ans, vient de donner naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, dans un hôpital de Kampala, à 120 km de son domicile. Malgré son âge avancé, elle a mené sa grossesse à terme sans complications. Elle exprime sa joie, déclarant avoir suivi sa grossesse avec bonheur.



Cependant, dans sa communauté, sa grossesse tardive est mal perçue et elle subit le mépris des autres. Safina partage ses peines : « Les gens manquent de respect à votre égard. Ils vous maltraitent. En disant par exemple 'cette chose n'aurait jamais pu accoucher' ».



Le Dr Edward Tamale Sali, qui a assisté à l'accouchement, considère cet événement comme un exploit, bien que non inédit. Il souligne que l'âge n'est qu'un chiffre et que la santé de la mère est primordiale.



Safina a eu recours à la fécondation in vitro (FIV) pour tomber enceinte et a bénéficié d'un suivi médical au centre de fertilité de Kampala, qui met en avant cette réalisation sans précédent sur le continent africain.



Cependant, Safina est préoccupée par le fait qu'elle n'a pas de nouvelles du père des jumeaux et se demande comment elle pourra subvenir seule aux besoins de sa famille."