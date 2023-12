Trump comparé à Hitler !

Donald Trump, l’ancien président des États-Unis, a déclenché une tempête de critiques avec ses plus récents propos sur les immigrants lors d’un rassemblement dans le New Hampshire.

Lors de son discours devant ses partisans, Donald Trump a déclaré que "les immigrants, en particulier ceux d’Afrique et d’Asie, contaminaient l’Amérique et empoisonnaient le sang des Américains."

Dans le camp démocrate, ces déclarations ont fait l’effet d’un électro-choc et l’’ancien président a été décrit par un porte-parole comme un émule des figures dictatoriales. Dans un communiqué de presse, les responsables de campagne de Joe Biden ont déclaré que Donald Trump "s’inspirait de ses modèles en citant Vladimir Poutine, en reprenant Adolf Hitler et en faisant l’éloge de Kim Jong Un".

D’autres élus républicains ont également pris leurs distances avec les propos de Donald Trump. Tagtik