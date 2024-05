Tragédie à la Gare routière de Keur Massar : Décès Soudain d'un Homme

La gare routière des cars Ndiaga Ndiaye de Keur Massar est plongée dans la tristesse et la consternation suite au décès subit d'un homme retrouvé dans la nuit de samedi dernier.



Selon les informations de Seneweb, l'homme, portant un sac à dos contenant ses effets personnels, a été découvert sans vie. Les gendarmes de la Brigade territoriale du 46e département du Sénégal ont été alertés vers 21 heures et ont procédé au constat.



Des témoignages recueillis par les autorités indiquent que la victime marchait dans la gare routière avant de s'effondrer. Âgé entre 30 et 40 ans, l'homme n'a pas encore été identifié et ne possédait ni pièce d'identité ni téléphone portable sur lui. Son corps repose toujours à la morgue du centre de santé de Keur Massar, alors que l'enquête est en cours.