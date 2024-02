Thiès Accueille le Tournoi de Billard PAM Cup : Une Première pour le Billard Sénégalais

Thiès, la ville sénégalaise connue pour son dynamisme et son patrimoine culturel, a récemment été le théâtre d'un événement sportif d'envergure : le tournoi de billard PAM Cup, organisé par l'Association des Amateurs de Billard du Sénégal (ABS). Ce tournoi, une première dans l'histoire du billard sénégalais, s'est tenu à la Place de France, un choix symbolique visant à décentraliser et promouvoir ce sport à travers le pays.



**Un Hommage Mérité**



Selon Baye Serigne Samb Adjoint au Maire de la ville de Thiès, L'événement a été dédié à Abdulaziz M, président de l'ABS, en reconnaissance de ses efforts inlassables pour la réussite de cette initiative. Plus de 200 joueurs se sont réunis pour cette compétition, soulignant l'engouement croissant pour le billard au Sénégal. La PAM Cup n'est pas seulement un tournoi ; c'est un hommage vivant à un homme qui a consacré son énergie à la promotion du billard sénégalais.



**Une Initiative Inclusive**



L'objectif de délocaliser le tournoi à Thiès était double : briser le monopole de Dakar en tant que centre du billard sénégalais et offrir une plateforme pour que le sport gagne en popularité et en reconnaissance, tant au niveau national qu'international. Le Comité National Provisoire (CNP), présent à l'événement, a rappelé que le Sénégal participe régulièrement à des compétitions internationales, défendant les couleurs nationales avec fierté et talent.



**Un Week-end de Compétition Acharnée**



Le tournoi s'est déroulé sur deux jours, avec des phases éliminatoires le samedi et les demi-finales, la finale, ainsi que la clôture du championnat le dimanche. Cette compétition a conclu trois mois de championnat amateur, qui a vu la participation de 16 équipes à travers le Sénégal. La PAM Cup et le championnat par équipe représentent des jalons importants dans la reconnaissance et la formalisation du billard en tant que sport compétitif au Sénégal.



**Vers la Création d'une Fédération**



L'organisation de cet événement a également servi de plateforme pour appeler à la création d'une fédération de billard au Sénégal. Avec une présence sénégalaise remarquée sur la scène internationale, notamment un quart de finale au Maroc récemment, il est temps que le billard sénégalais soit structuré à travers une fédération dédiée, permettant ainsi une meilleure organisation et promotion du sport.



**Remerciements et Perspectives**



Les organisateurs ont tenu à remercier la municipalité de Thiès, les forces de l'ordre, et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Avec près de 25 ans d'existence au Sénégal, le billard, considéré comme un sport noble, se dirige vers un avenir prometteur, marqué par la formation, l'organisation de compétitions, et la création d'académies.



La PAM Cup à Thiès n'est pas seulement un tournoi ; c'est le début d'une nouvelle ère pour le billard sénégalais, une ère d'inclusivité, de reconnaissance, et d'ambition internationale.