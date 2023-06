Rwanda : le gouvernement va déployer une flotte de 200 véhicules électriques pour renforcer la mobilité verte

Quelques jours après avoir introduit une suppression des taxes sur les véhicules automobiles électriques ou hybrides, le Rwanda poursuit sa stratégie d’amélioration de la mobilité verte. Un accord vient d’être signé avec Vivo Energy pour le déploiement de 200 bus électriques à Kigali.

Le Rwanda va déployer une flotte de 200 véhicules électriques dans la ville de Kigali pour renforcer la mobilité verte. Un accord a été signé, à cet effet, entre le gouvernement rwandais et la société Vivo Energy jeudi 22 juin.

L’accord prévoit une collaboration entre le Rwanda Development Board (RDB), le ministère des Infrastructures, la ville de Kigali, le Rwanda Social Security Board (RSSB) et Vivo Energy Rwanda pour l’achat des bus électriques et le développement d’un point de charge et de maintenance. L’objectif de ce partenariat est d’améliorer les transports publics dans le pays tout en mettant un accent sur la dimension durable. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie verte du Rwanda qui couvre plusieurs segments, notamment l’énergie verte et la réduction des sources de gaz à effets de serre (GES).

Quelques jours plus tôt, les autorités avaient introduit une mesure de suppression des taxes à l’importation pour les véhicules électriques et hybrides. L’objectif de cette mesure introduite dans le cadre de la Loi de finances 2023-2024 est selon le ministre des Finances Uzziel Ndagijimana, « d’accélérer l'adoption des véhicules électriques et atténuer les émissions associées au transport à base de pétrole ».

Notons que d’ici 2030, le pays espère convertir 20% du parc automobile de ses transports publics en véhicules électriques. Selon l'Autorité rwandaise de gestion de l'environnement (REMA), cet objectif permettra de réduire de 72 000 tonnes les émissions de carbone du pays. Ecofin